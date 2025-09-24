İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    Ərdoğan Nyu Yorkda Makronla görüşüb

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında fransalı həmkarı Emmanuel Makronla görüşüb.

    "Report" Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, görüş bağlı qapılar arxasında keçirilib.

    İclasda Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan, Milli Kəşfiyyat Təşkilatının rəhbəri İbrahim Kalın, Fransanın Avropa və xarici işlər naziri Jan-Noel Barro da iştirak edib.

