Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Эрдоган встретился с главой Президентского совета Ливии

    В регионе
    • 22 сентября, 2026
    • 02:17
    Эрдоган встретился с главой Президентского совета Ливии

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Нью-Йорке в рамках участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с председателем Президентского совета Ливии Мухаммедом Юнисом аль-Манфи.

    Как сообщает Report, об этом сообщило Управление по коммуникациям Администрации президента Турции.

    В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Ливией, а также региональные вопросы.

    Эрдоган заявил, что Турция прилагает усилия для обеспечения устойчивой стабильности в Ливии. Он подчеркнул важность продолжения процесса, основанного на диалоге.

    Турецкий лидер отметил, что Анкара не согласится ни на какую формулу, не отвечающую интересам Ливии.

    Эрдоган также сообщил, что продолжается работа по расширению сотрудничества между двумя странами в сферах энергетики, оборонной промышленности и горнодобывающей отрасли.

    В завершение встречи президент Турции пригласил аль-Манфи на Саммит лидеров 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), которая пройдет в Турции.

    Реджеп Тайип Эрдоган Генеральная Ассамблея ООН Мухаммед Юнис аль-Манфи
    Ərdoğan Türkiyənin Liviyada sabitliyi dəstəklədiyini bildirib
    Erdoğan, Al-Menfi discuss Türkiye-Libya ties in New York

    Последние новости

    21:22

    В Бабекском районе завтра будут локальные перебои со светом

    Энергетика
    21:17

    Азербайджан нарастил поставки нефти в Болгарию более чем в 4,5 раза

    Энергетика
    21:08

    Джейхун Байрамов и глава МИД Джибути обсудили двусторонние отношения

    Внешняя политика
    20:58

    Эрдоган на ГА ООН призвал мировое сообщество признать Северный Кипр

    В регионе
    20:54
    Фото

    В аккаунтах президента в соцсетях опубликован фрагмент его выступления на совещании по горнодобывающей промышленности

    Внутренняя политика
    20:48

    Азербайджан и Австрия обсудили перспективы расширения партнерства

    Внешняя политика
    20:39

    Рейсы иранских авиакомпаний в Азербайджан приостановлены с сегодняшнего дня - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    20:32

    Эрдоган: Мы поддерживаем мирный процесс между Баку и Ереваном

    В регионе
    20:17

    Эрдоган заявил о прогрессе в нормализации отношений между Турцией и Арменией

    В регионе
    Лента новостей