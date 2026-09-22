Эрдоган встретился с главой Президентского совета Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Нью-Йорке в рамках участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с председателем Президентского совета Ливии Мухаммедом Юнисом аль-Манфи.

Как сообщает Report, об этом сообщило Управление по коммуникациям Администрации президента Турции.

В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Ливией, а также региональные вопросы.

Эрдоган заявил, что Турция прилагает усилия для обеспечения устойчивой стабильности в Ливии. Он подчеркнул важность продолжения процесса, основанного на диалоге.

Турецкий лидер отметил, что Анкара не согласится ни на какую формулу, не отвечающую интересам Ливии.

Эрдоган также сообщил, что продолжается работа по расширению сотрудничества между двумя странами в сферах энергетики, оборонной промышленности и горнодобывающей отрасли.

В завершение встречи президент Турции пригласил аль-Манфи на Саммит лидеров 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), которая пройдет в Турции.