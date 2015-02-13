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    Эрдоган возмущен молчанием Обамы в связи с убийством мусульман

    Подобное молчание провоцирует равнодушие всего мирового сообщества

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике Барака Обаму за его молчание в связи с убийством трех студентов-мусульман в США, передает Report со ссылкой на газету Hurriyet.

    По словам Эрдогана, политики несут ответственность за события в своей стране и должны четко заявлять о своем отношении к происходящему.

    "Подобное молчание провоцирует равнодушие всего мирового сообщества. Где же вы господин Обама? Где же вице-президент США? Я решительно осуждаю это кровавое преступление", - сказал президент Турции, который находится ныне с визитом в Мексике.

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