Эрдоган возмущен молчанием Обамы в связи с убийством мусульман

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике Барака Обаму за его молчание в связи с убийством трех студентов-мусульман в США, передает Report со ссылкой на газету Hurriyet.

По словам Эрдогана, политики несут ответственность за события в своей стране и должны четко заявлять о своем отношении к происходящему.

"Подобное молчание провоцирует равнодушие всего мирового сообщества. Где же вы господин Обама? Где же вице-президент США? Я решительно осуждаю это кровавое преступление", - сказал президент Турции, который находится ныне с визитом в Мексике.