    Эрдоган в беседе с Барзани выразил обеспокоенность атакой на его резиденцию

    Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани провели телефонный разговор.

    Как сообщает Report, об этом сообщила Администрация президента Турции в соцсети Х.

    Согласно информации, в ходе беседы стороны обсудили эскалацию на Ближнем Востоке и текущие события в регионе. Президент Турции также выразил обеспокоенность нападением на резиденцию Барзани.

    "Эрдоган подчеркнул, что Турция неизменно выступает против подобных атак. Он отметил, что конфликты в регионе должны быть прекращены как можно скорее", - отмечается в сообщении.

    Напомним, что 28 марта официальный Багдад распорядился провести расследование после атаки беспилотника на дом президента Иракского Курдистана.

    Ərdoğanın İraq Kürdüstan Regionunun başçısı ilə telefon danışığı olub

