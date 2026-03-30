Эрдоган в беседе с Барзани выразил обеспокоенность атакой на его резиденцию
- 30 марта, 2026
- 22:20
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани провели телефонный разговор.
Как сообщает Report, об этом сообщила Администрация президента Турции в соцсети Х.
Согласно информации, в ходе беседы стороны обсудили эскалацию на Ближнем Востоке и текущие события в регионе. Президент Турции также выразил обеспокоенность нападением на резиденцию Барзани.
"Эрдоган подчеркнул, что Турция неизменно выступает против подобных атак. Он отметил, что конфликты в регионе должны быть прекращены как можно скорее", - отмечается в сообщении.
Напомним, что 28 марта официальный Багдад распорядился провести расследование после атаки беспилотника на дом президента Иракского Курдистана.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) March 30, 2026
Görüşmede bölgemizdeki çatışma süreci ve son gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, konutuna düzenlenen saldırı nedeniyle Neçirvan Barzani’ye…