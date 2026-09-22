Эрдоган указал на важность обеспечения территориальной целостности Украины

Турция желает, чтобы конфликт между Москвой и Киевом завершился на основе принципа обеспечения суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он также напомнил о продолжающихся контактах со сторонами в целях восстановления безопасности судоходства в Черном море, обеспечения продовольственной безопасности и предотвращения распространения войны на более широкую географию.

Турецкий лидер подчеркнул неприемлемость атак на торговые суда в черноморской акватории.

"Особо подчеркиваю, что недавние атаки на торговые суда в Черном море неприемлемы, независимо от того, кем они были совершены", - заявил Эрдоган.

Он также отметил важность сохранения свободы судоходства в Ормузском проливе.

Кроме того, Эрдоган заявил, что его страна поддерживает усилия по прекращению огня и установлению устойчивого мира в Судане. Он сообщил, что Турция оказывает полную поддержку работе по укреплению безопасности, развития и институционального потенциала в Сомали.

"Сохранение стабильности и спокойствия в Ливии является нашим приоритетом. Необходимо, чтобы процесс примирения, стоящий на нашей повестке дня, осуществлялся под руководством и при участии самих ливийцев. Мы продолжаем оказывать поддержку для достижения успеха этого процесса", - подчеркнул Эрдоган.

Эрдоган также отметил, что отношения со странами Латинской Америки и Карибского бассейна развиваются на принципах взаимного уважения, партнерства и взаимной выгоды.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает работать над завершением российско-украинского конфликта и поддерживать связь с лидерами обеих сторон.