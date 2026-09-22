Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Эрдоган указал на важность обеспечения территориальной целостности Украины

    В регионе
    • 22 сентября, 2026
    • 23:47
    Эрдоган указал на важность обеспечения территориальной целостности Украины

    Турция желает, чтобы конфликт между Москвой и Киевом завершился на основе принципа обеспечения суверенитета и территориальной целостности Украины.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Он также напомнил о продолжающихся контактах со сторонами в целях восстановления безопасности судоходства в Черном море, обеспечения продовольственной безопасности и предотвращения распространения войны на более широкую географию.

    Турецкий лидер подчеркнул неприемлемость атак на торговые суда в черноморской акватории.

    "Особо подчеркиваю, что недавние атаки на торговые суда в Черном море неприемлемы, независимо от того, кем они были совершены", - заявил Эрдоган.

    Он также отметил важность сохранения свободы судоходства в Ормузском проливе.

    Кроме того, Эрдоган заявил, что его страна поддерживает усилия по прекращению огня и установлению устойчивого мира в Судане. Он сообщил, что Турция оказывает полную поддержку работе по укреплению безопасности, развития и институционального потенциала в Сомали.

    "Сохранение стабильности и спокойствия в Ливии является нашим приоритетом. Необходимо, чтобы процесс примирения, стоящий на нашей повестке дня, осуществлялся под руководством и при участии самих ливийцев. Мы продолжаем оказывать поддержку для достижения успеха этого процесса", - подчеркнул Эрдоган.

    Эрдоган также отметил, что отношения со странами Латинской Америки и Карибского бассейна развиваются на принципах взаимного уважения, партнерства и взаимной выгоды.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает работать над завершением российско-украинского конфликта и поддерживать связь с лидерами обеих сторон.

    Реджеп Тайип Эрдоган Генеральная Ассамблея ООН
    Ərdoğan: Müharibənin Ukraynanın ərazi bütövlüyünün təminatı ilə yekunlaşmasını arzulayırıq
    Erdoğan: Türkiye wants Russia-Ukraine conflict to end with Ukraine's sovereignty preserved

    Последние новости

    13:06
    Фото
    Видео

    Величие сквозь века: Монастырь Гянджасар в объективе Report

    Карабах
    13:02
    Фото

    В Билясуваре состоялась конференция по рискам политизации религии - ОБНОВЛЕНО

    Религия
    13:00

    Азербайджан экстрадировал в Турцию разыскиваемого по "красному бюллетеню"

    В регионе
    13:00

    Еврокомиссия предложила разблокировать €4,2 млрд для Венгрии

    Другие страны
    12:59

    Минфин провел мониторинг 22 госпредприятий во II квартале

    Финансы
    12:56

    "Азеристиликтеджхизат": Вынужденные переселенцы оплатили 47% стоимости оказанных услуг

    Энергетика
    12:46

    Азербайджан и РЭЦЦА рассмотрели сотрудничество по защите Каспия

    Внешняя политика
    12:42

    Завтра в Баку будет 32° тепла, в регионах выпадет град

    Экология
    12:38

    Азербайджан и Китай обменялись соглашением о международных автоперевозках

    Внешняя политика
    Лента новостей