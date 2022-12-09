Эрдоган: У войны не может быть победителей, а у мира - проигравших

Дипломатические усилия Турции по Украине основываются на мысли о том, что у войны не может быть победителей, а у мира - проигравших.
Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках проходящего в Стамбуле международного форума TRT World Forum-2022.
По его словам, Турция решительно поддерживает территориальную целостность Украины. Вместе с тем, турецкая сторона выступает против разжигания противоречий в регионе путем "немыслимой политики в адрес РФ", подчеркнул Эрдоган.