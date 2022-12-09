Эрдоган: У войны не может быть победителей, а у мира - проигравших

Эрдоган: У войны не может быть победителей, а у мира - проигравших

Дипломатические усилия Турции по Украине основываются на мысли о том, что у войны не может быть победителей, а у мира - проигравших.

https://static.report.az/photo/11dde58b-953f-3f5a-b662-613677376053.jpg https://static.report.az/photo/11dde58b-953f-3f5a-b662-613677376053.jpg

Дипломатические усилия Турции по Украине основываются на мысли о том, что у войны не может быть победителей, а у мира - проигравших. Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках проходящего в Стамбуле международного форума TRT World Forum-2022. По его словам, Турция решительно поддерживает территориальную целостность Украины. Вместе с тем, турецкая сторона выступает против разжигания противоречий в регионе путем "немыслимой политики в адрес РФ", подчеркнул Эрдоган. Подпишитесь на наш Telegram канал