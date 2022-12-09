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Эрдоган: У войны не может быть победителей, а у мира - проигравших

Эрдоган: У войны не может быть победителей, а у мира - проигравших Дипломатические усилия Турции по Украине основываются на мысли о том, что у войны не может быть победителей, а у мира - проигравших.
В регионе
9 декабря 2022 г. 13:55
Эрдоган: У войны не может быть победителей, а у мира - проигравших

Дипломатические усилия Турции по Украине основываются на мысли о том, что у войны не может быть победителей, а у мира - проигравших.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках проходящего в Стамбуле международного форума TRT World Forum-2022.

По его словам, Турция решительно поддерживает территориальную целостность Украины. Вместе с тем, турецкая сторона выступает против разжигания противоречий в регионе путем "немыслимой политики в адрес РФ", подчеркнул Эрдоган.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Rusiya ilə Ukrayna arasında müharibə regional və qlobal böhranlara səbəb oldu”

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