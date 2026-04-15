    15 апреля, 2026
    Эрдоган: Турция выдвигает инициативы по перемирию между США и Ираном

    Турция выдвигает предложения и инициативы по продлению перемирия между США и Ираном.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития.

    По его словам, на переговорах между США и Ираном, прошедших при содействии Пакистана, ожидаемый результат не был достигнут, а напряженность в Ормузском проливе еще больше возросла.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

    11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана.

    Позднее американский президент Дональд Трамп заявил, что США 13 апреля в 10:00 по восточному летнему (18:00 по бакинскому) времени начали блокировку иранских портов в Ормузском проливе.

    Ərdoğan: Türkiyə ABŞ ilə İran arasında atəşkəsin uzadılması üçün təkliflər verir

