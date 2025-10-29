Эрдоган: Турция продолжит сохранять статус регионального лидера

Турция продолжит сохранять статус регионального лидера.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Реджепа Тайипа Эрдогана к народу по случаю 102-й годовщины основания Турецкой Республики.

Обращение было зачитано послом этой страны в Азербайджане Биролом Акгюном на официальном приеме, организованном в Баку по случаю этой знаменательной даты.

"Мы – сильная нация. Наш народ всегда боролся за свободу и независимость из последних сил. Мы неустанно трудимся ради благополучия нашего народа. Мы выдвигаем серьезные инициативы во всех областях, включая внешнюю политику. Стремимся достичь цели "Турции без терроризма", - говорится в заявлении.

Эрдоган также обратил внимание на посредническую миссию своей страны: "Турция продолжит сохранять статус лидера и прилагать усилия для сохранения мира в регионе".