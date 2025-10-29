Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Эрдоган: Турция продолжит сохранять статус регионального лидера

    В регионе
    • 29 октября, 2025
    • 19:52
    Эрдоган: Турция продолжит сохранять статус регионального лидера

    Турция продолжит сохранять статус регионального лидера.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Реджепа Тайипа Эрдогана к народу по случаю 102-й годовщины основания Турецкой Республики.

    Обращение было зачитано послом этой страны в Азербайджане Биролом Акгюном на официальном приеме, организованном в Баку по случаю этой знаменательной даты.

    "Мы – сильная нация. Наш народ всегда боролся за свободу и независимость из последних сил. Мы неустанно трудимся ради благополучия нашего народа. Мы выдвигаем серьезные инициативы во всех областях, включая внешнюю политику. Стремимся достичь цели "Турции без терроризма", - говорится в заявлении.

    Эрдоган также обратил внимание на посредническую миссию своей страны: "Турция продолжит сохранять статус лидера и прилагать усилия для сохранения мира в регионе".

    Реджеп Тайип Эрдоган День Республики Турция
    Ərdoğan: Türkiyə bölgədə lider statusunu qorumağa davam edəcək
    Erdogan: Türkiye will continue to uphold its leadership in the region

    Последние новости

    20:27

    Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит прилагать усилия для обеспечения устойчивого мира в регионе

    Внешняя политика
    20:27

    Катар взаимодействует с США и Ираном для возобновления ядерных переговоров

    Другие страны
    20:21

    Билал Эрдоган находится с визитом в Азербайджане

    Внешняя политика
    20:19

    Посол Турции: Мир в регионе принесет пользу всему международному сообществу

    Внешняя политика
    20:15
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принял председателя Федерального национального совета ОАЭ

    Внешняя политика
    20:08
    Фото

    В Тбилиси отметили 102-ю годовщину основания Турецкой Республики

    В регионе
    20:07

    ЦАХАЛ снова нанес удар по сектору Газа

    Другие страны
    20:01

    Сахиба Гафарова: Турция поддерживает Азербайджан в восстановлении Карабаха

    Внешняя политика
    19:52

    Эрдоган: Турция продолжит сохранять статус регионального лидера

    В регионе
    Лента новостей