İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Ərdoğan: Türkiyə bölgədə lider statusunu qorumağa davam edəcək

    Region
    • 29 oktyabr, 2025
    • 19:46
    Ərdoğan: Türkiyə bölgədə lider statusunu qorumağa davam edəcək

    Türkiyə bölgədə lider statusunu qorumağa davam edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu fikirlər Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Türkiyə Cümhuriyyətinin 102-ci ildönümü münasibətilə xalqına müraciətində öz əksini tapıb.

    Türkiyə Cümhuriyyətinin 102-ci ildönümü münasibətilə Bakıda təşkil edilən rəsmi qəbulda bu ölkənin Azərbaycandakı səfiri Birol Akgün tərəfindən səsləndirilən müraciətdə qeyd olunub ki, Türkiyə köklü dövlətdir:

    "Biz güclü millətik. Qurduğumuz dövlət cahana yön verən əziz millətimizin nişanəsidir. Türkiyə həmişə hürriyyət və istiqlalı üçün qanının son damlasına kimi mübarizə aparan xalqımızın evidir. Xalqımızın rifahı üçün durmadan çalışırıq. Xarici siyasətə qədər hər sahədə ciddi təşəbbüslər içərisindəyik. Zəlzələdən zərər çəkən insanlarımızın əvvəlki həyatlarına qayıtmaları üçün səylərimizi əsirgəmirik. İnsanımızın rifah içərisində yaşayacağı "Terrorsuz Türkiyə"yə doğru da irəliləyirik".

    Türkiyə Prezidenti ölkəsinin vasitəçilik missiyasına da diqqət çəkib:

    "Bölgəsində lider, dünyada mötəbər olan Türkiyənin bu statusunu qorumağa davam edəcəyik. Türkiyə regionunda daim sülh üçün çalışır".

    Türkiyə Rəcəb Tayyib Ərdoğan
    Эрдоган: Турция продолжит сохранять статус регионального лидера
    Erdogan: Türkiye will continue to uphold its leadership in the region

    Son xəbərlər

    20:26

    İsrail yenidən Qəzza zolağına zərbə endirib

    Digər ölkələr
    20:25

    İlham Əliyev: Azərbaycan regionda davamlı sülhün təmin olunması istiqamətində səylərini davam etdirəcək

    Xarici siyasət
    20:20

    Birol Akgün: Türkiyə Qərb dünyasının güclü tərəfdaşıdır

    Xarici siyasət
    20:12
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Federal Milli Şurasının sədrini qəbul edib

    Xarici siyasət
    20:12

    Avropa Kosmik Agentliyi hərbi peyk şəbəkəsinin yaradılması üçün 1 milyard avro tələb edəcək

    Digər ölkələr
    20:10

    Qriqoryan: TRIPP regionda sülhün və sabitliyin möhkəmləndirilməsi üçün vacibdir

    Region
    20:09

    KİV: Tramp Orbanla noyabrın 8-də görüşməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    20:06

    Bilal Ərdoğan Azərbaycanda səfərdədir

    Xarici siyasət
    20:00

    Türkiyə səfiri: Regionda qurulacaq sülhdən bütün dünya qazanacaq

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti