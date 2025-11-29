Эрдоган: Турция продолжит проводить текущую политику на Ближнем Востоке

Турция продолжит проводить свою текущую политику на Ближнем Востоке.

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что официальная Анкара поддерживает решение палестинского вопроса по принципу двух государств: "Мы будем решительно продолжать проводить свою политику, пока не появится свободная, суверенная Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме".