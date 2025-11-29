İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Ərdoğan: Türkiyə Yaxın Şərqlə bağlı hazırkı siyasətini davam etdirəcək

    Region
    • 29 noyabr, 2025
    • 21:48
    Türkiyə Yaxın Şərqlə bağlı hazırkı siyasətini davam etdirəcək.

    "Report" "Habertürk"ə istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib.

    O, rəsmi Ankaranın Fələstinlə bağlı iki dövlətli həlli yolunu dəstəklədiyini bildirib: "Paytaxtı Şərqi Qüds olan azad, suveren Fələstin olana qədər "iki dövlətli həll" siyasətimizi qətiyyətlə davam etdirəcəyik".

