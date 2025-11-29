Ərdoğan: Türkiyə Yaxın Şərqlə bağlı hazırkı siyasətini davam etdirəcək
Region
- 29 noyabr, 2025
- 21:48
Türkiyə Yaxın Şərqlə bağlı hazırkı siyasətini davam etdirəcək.
"Report" "Habertürk"ə istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib.
O, rəsmi Ankaranın Fələstinlə bağlı iki dövlətli həlli yolunu dəstəklədiyini bildirib: "Paytaxtı Şərqi Qüds olan azad, suveren Fələstin olana qədər "iki dövlətli həll" siyasətimizi qətiyyətlə davam etdirəcəyik".
Son xəbərlər
22:06
ABŞ Ukraynaya "Tomahawk" raketləri əvəzinə gömrük rüsumlarından azad olunmağı tövsiyə edibDigər ölkələr
21:48
Ərdoğan: Türkiyə Yaxın Şərqlə bağlı hazırkı siyasətini davam etdirəcəkRegion
21:33
Qəzza Səhiyyə Nazirliyi: Həlak olan fələstinlilərin sayı 70 mini keçibDigər ölkələr
21:14
Vətənə, dövlətə xəyanətkar və satqın mövqedə olanlar qanunlar qarşısında cavab verməlidirlər - RƏYDaxili siyasət
21:09
VİRAT gəmisi Türkiyəyə aparılırRegion
21:02
Kuba ABŞ-ni Karib regionunda elektromaqnit maneələr yaratmaqda ittiham edibDigər ölkələr
20:44
Zelenski Parisdə Makronla görüşəcəkDigər ölkələr
20:31
Londonda Fələstinə dəstək məqsədilə genişmiqyaslı nümayiş keçirilirDigər ölkələr
20:19