Эрдоган: Турция продолжит поддерживать переговоры между Украиной и Россией
В регионе
- 04 апреля, 2026
- 19:54
Турция и в дальнейшем будет поддерживать переговорный процесс между Украиной и Россией.
Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Стамбуле с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
"Поддержка Турцией переговоров между Украиной и Россией будет продолжена, региону необходимы мир и стабильность", - отметил он.
Эрдоган подчеркнул, что Анкара придает большое значение безопасности судоходства в Черном море, а также обеспечению энергетической безопасности.
Он также заявил о решимости Турции наращивать взаимный товарооборот с Украиной и продолжать предпринимать необходимые шаги в этом направлении.
В ходе встречи положительно оценено развитие связей Украины со странами Персидского залива.
