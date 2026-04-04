    • 04 апреля, 2026
    • 19:54
    Эрдоган: Турция продолжит поддерживать переговоры между Украиной и Россией

    Турция и в дальнейшем будет поддерживать переговорный процесс между Украиной и Россией.

    Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Стамбуле с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

    "Поддержка Турцией переговоров между Украиной и Россией будет продолжена, региону необходимы мир и стабильность", - отметил он.

    Эрдоган подчеркнул, что Анкара придает большое значение безопасности судоходства в Черном море, а также обеспечению энергетической безопасности.

    Он также заявил о решимости Турции наращивать взаимный товарооборот с Украиной и продолжать предпринимать необходимые шаги в этом направлении.

    В ходе встречи положительно оценено развитие связей Украины со странами Персидского залива.

    Российско-украинский конфликт Владимир Зеленский Реджеп Тайип Эрдоган
    Ərdoğan: Türkiyə Ukrayna-Rusiya danışıqlarını dəstəkləyəcək

