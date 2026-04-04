İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Ərdoğan: Türkiyə Ukrayna-Rusiya danışıqlarını dəstəkləyəcək

    Region
    • 04 aprel, 2026
    • 19:51
    Türkiyə gələcəkdə də Ukrayna ilə Rusiya arasında danışıqları dəstəkləyəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İstanbulda ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenski ilə görüşdə deyib.

    "Ukrayna ilə Rusiya arasındakı danışıqlara Türkiyənin dəstəyi davam edəcək, regionda sülh və sabitliyə ehtiyac var", - Türkiyə Prezidenti bildirib.

    Ərdoğan Türkiyənin Qara dənizdə naviqasiya təhlükəsizliyinə böyük əhəmiyyət verdiyini və enerji təchizatı təhlükəsizliyinin mühüm olduğunu diqqətə çatdırıb.

    O, Türkiyənin Ukrayna ilə qarşılıqlı ticarət dövriyyəsini artırmaqda qərarlı olduğunu, bunun üçün lazımi addımları atmağa davam edəcəyini bildirib.

    Görüşdə Ukraynanın Fars körfəz ölkələri ilə əlaqələrini inkişaf etdirməsi müsbət qiymətləndirilib.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Volodimir Zelenski Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Ukrayna-Rusiya sülh prosesi Qara dəniz Fars körfəzi
    Эрдоган: Турция продолжит поддерживать переговоры между Украиной и Россией

