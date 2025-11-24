Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Эрдоган: Турция продолжит дипломатические усилия по завершению российско-украинской войны

    В регионе
    • 24 ноября, 2025
    • 20:47
    Эрдоган: Турция продолжит дипломатические усилия по завершению российско-украинской войны

    Турция продолжит прилагать дипломатические усилия для завершения российско-украинской войны.

    Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с южнокорейским коллегой Ли Чжэ Мёном в Анкаре.

    По его словам, Анкара и дальше намерена добиваться дипломатического решения конфликта и встречи лидеров РФ и Украины за столом переговоров:

    "В течение недели я разговаривал как с российским коллегой Владимиром Путиным, так и с украинским лидером Владимиром Зеленским. Турция продолжит поддерживать все дипломатические инициативы, направленные на достижение прочного мира, особенно стамбульский процесс", - добавил Эрдоган.

    Реджеп Тайип Эрдоган российско-украинская война дипломатия
    Ərdoğan: Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başa çatması üçün diplomatik səylərimiz davam edəcək

    Последние новости

    21:08

    Эрдоган: Южная Корея может присоединиться к строительству АЭС в Турции

    В регионе
    20:51

    СМИ: Пункт об изъятии активов РФ для Украины исключен из плана США

    Другие страны
    20:47

    Эрдоган: Турция продолжит дипломатические усилия по завершению российско-украинской войны

    В регионе
    20:35

    Рашад Набиев: Азербайджанская цифровая продукция может экспортироваться в Египет

    Бизнес
    20:30

    В Баку пройдет Каспийская техническая конференция SPE

    Энергетика
    20:21

    При обстрелах ВС РФ Херсонской области Украины погибли три человека

    Другие страны
    20:10

    Лютник: ЕС должен смягчить цифровые правила ради сделки с США по стали и алюминию

    Другие страны
    19:54
    Фото

    На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших

    Внутренняя политика
    19:43

    США признали Мадуро членом иностранной террористической организации

    Другие страны
    Лента новостей