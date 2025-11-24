Эрдоган: Турция продолжит дипломатические усилия по завершению российско-украинской войны

Турция продолжит прилагать дипломатические усилия для завершения российско-украинской войны.

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с южнокорейским коллегой Ли Чжэ Мёном в Анкаре.

По его словам, Анкара и дальше намерена добиваться дипломатического решения конфликта и встречи лидеров РФ и Украины за столом переговоров:

"В течение недели я разговаривал как с российским коллегой Владимиром Путиным, так и с украинским лидером Владимиром Зеленским. Турция продолжит поддерживать все дипломатические инициативы, направленные на достижение прочного мира, особенно стамбульский процесс", - добавил Эрдоган.