Ərdoğan: Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başa çatması üçün diplomatik səylərimiz davam edəcək
Region
- 24 noyabr, 2025
- 20:37
Türkiyə Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başa çatması üçün diplomatik səylərini bundan sonra da davam etdirəcək.
"Report" "Habertürk"ə istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ankarada cənubi koreyalı həmkarı Li Çje Menlə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
Onun sözlərinə görə, Türkiyənin tərəflər arasında diplomatik addımlar atılması ilə bağlı mövqeyi dəyişməyib:
"Bir həftə içərisində həm rusiyalı həmkarım Vladimir Putin, həm də ukraynalı həmkarım Volodimir Zelenski ilə danışdım".
Son xəbərlər
20:57
KİV: ABŞ planından Ukrayna üçün Rusiya aktivlərinin müsadirəsi bəndi çıxarılıbDigər ölkələr
20:50
Türkiyə ilə Cənubi Koreya birgə AES inşa edə bilərRegion
20:39
Bakıda SPE 2025 Xəzər Texniki Konfransı keçiriləcəkEnergetika
20:37
Ərdoğan: Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başa çatması üçün diplomatik səylərimiz davam edəcəkRegion
20:34
Foto
Cüdo üzrə yeniyetmələr arasında Liqa yarışının IV turu start götürübFərdi
20:32
Rusiya ordusu Xersonu atəşə tutub, ölənlər varDigər ölkələr
20:26
Foto
Rəşad Nəbiyev: Azərbaycanın rəqəmsal məhsulları Misirə ixrac üçün geniş imkanlara malikdirBiznes
20:18
ABŞ-nin ticarət naziri: Aİ polad və alüminium üzrə sazişə görə rəqəmsal qaydaları yumşaltmalıdırDigər ölkələr
20:03