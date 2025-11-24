İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Region
    • 24 noyabr, 2025
    • 20:37
    Ərdoğan: Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başa çatması üçün diplomatik səylərimiz davam edəcək

    Türkiyə Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başa çatması üçün diplomatik səylərini bundan sonra da davam etdirəcək.

    "Report" "Habertürk"ə istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ankarada cənubi koreyalı həmkarı Li Çje Menlə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.

    Onun sözlərinə görə, Türkiyənin tərəflər arasında diplomatik addımlar atılması ilə bağlı mövqeyi dəyişməyib:

    "Bir həftə içərisində həm rusiyalı həmkarım Vladimir Putin, həm də ukraynalı həmkarım Volodimir Zelenski ilə danışdım".

    Türkiyə Rusiya Ukrayna Ərdoğan
    Эрдоган: Турция продолжит дипломатические усилия по завершению российско-украинской войны

