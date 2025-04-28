Эрдоган: Турция принимает меры для сокращения числа мигрантов в стране

Эрдоган: Турция принимает меры для сокращения числа мигрантов в стране

В Турции сегодня проживают 4 млн 33 тыс. мигрантов, почти 3 млн из которых из Сирии.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на презентации Программы управления миграцией.

По его словам, правительство принимает меры для сокращения числа мигрантов в стране.

"2 млн 768 тыс. сирийские граждане, 1 млн 90 тыс. имеют вид на жительство, а 176 тыс. — находящиеся под международной защитой", - отметил турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что вопрос миграции стоит на повестке дня всего мира, так как из-за сложных условий миллионы людей вынуждены покидать свои дома.

"По всему миру число мигрантов превышает 281 млн человек. За последние 10 лет более 72 тыс. человек погибли в пути, пытаясь мигрировать в другие страны. Пока в мире продолжаются войны, поток мигрантов не прекратится", - сказал он.