Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Цена на золото опустилась ниже $3 850 за тройскую унцию

    Финансы
    • 16 ноября, 2026
    • 11:13
    Цена на золото опустилась ниже $3 850 за тройскую унцию

    Стоимость фьючерса на золото опустилась ниже $3 850 за тройскую унцию впервые с 2 октября 2025 года.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Цена на золото с поставкой в декабре 2026 года на бирже Comex снизилась на 1,15%, до $3 841,5 за тройскую унцию.

    Затем драгметалл замедлил снижение до $3 844,2 за тройскую унцию (-1,08%).

    Цена на золото Биржа Comex
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    11:29
    В Азербайджане более 35% занятого населения приходится на аграрный сектор
    Социальная защита
    11:23
    Замминистра: ИИ изменит форму профессий
    ИКТ
    11:20
    Рашад Мустафаев: За 10 мес. в Азербайджане работой обеспечены более 164 тыс. человек
    Социальная защита
    11:17
    Расходы Счетной палаты увеличится на 24,6% в 2027г
    Финансы
    11:14
    Фото
    Азербайджан и Аргентина обсудили двусторонние отношения
    Внешняя политика
    11:13
    Цена на золото опустилась ниже $3 850 за тройскую унцию
    Финансы
    11:07
    В Польше задержаны 15 человек по подозрению в саботаже и диверсии
    Другие страны
    11:03
    Милли Меджлис обсуждает бюджет на 2027 год в I чтении
    Финансы
    11:02
    В Баку задержан водитель за автохулиганство
    Происшествия
    Лента новостей