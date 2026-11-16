Цена на золото опустилась ниже $3 850 за тройскую унцию

Стоимость фьючерса на золото опустилась ниже $3 850 за тройскую унцию впервые с 2 октября 2025 года.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена на золото с поставкой в декабре 2026 года на бирже Comex снизилась на 1,15%, до $3 841,5 за тройскую унцию.

Затем драгметалл замедлил снижение до $3 844,2 за тройскую унцию (-1,08%).