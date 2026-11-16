Цена на золото опустилась ниже $3 850 за тройскую унцию
Финансы
- 16 ноября, 2026
- 11:13
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Стоимость фьючерса на золото опустилась ниже $3 850 за тройскую унцию впервые с 2 октября 2025 года.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Цена на золото с поставкой в декабре 2026 года на бирже Comex снизилась на 1,15%, до $3 841,5 за тройскую унцию.
Затем драгметалл замедлил снижение до $3 844,2 за тройскую унцию (-1,08%).
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