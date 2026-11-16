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    Омбудсмен призвала международное сообщество обратить внимание на минную угрозу в Азербайджане

    Внутренняя политика
    • 16 ноября, 2026
    • 10:53
    Омбудсмен призвала международное сообщество обратить внимание на минную угрозу в Азербайджане

    Омбудсмен Сабина Алиева призвала международное сообщество обратить внимание на проблему мин и неразорвавшихся боеприпасов в Азербайджане.

    Как передает Report со ссылкой на Аппарат омбудсмена, поводом для обращения стал взрыв неразорвавшегося боеприпаса в Агстафинском районе, в результате которого один человек погиб, а другой получил тяжелые ранения.

    Отмечается, что мины и неразорвавшиеся боеприпасы остаются серьезной угрозой для жизни и здоровья людей, приводя к нарушениям прав человека, особенно права на жизнь.

    "Это проблема не только угроза человеческой жизни, но и тяжелая экологическая катастрофа, нарушающая право на здоровую окружающую среду. Взрывы мин и боеприпасов, а также взрывчатые вещества, длительное время остающиеся под землей, вызывают химическое загрязнение. Этот процесс выводит из строя плодородный слой почвы и загрязняет подземные водоемы", - говорится в сообщении.

    Омбудсмен призвала международное сообщество и профильные организации активизировать усилия по устранению этой проблемы, поддержке гуманитарного разминирования и обеспечению права людей на безопасную жизнь.

    Сабина Алиева Минная угроза Неразорвавшиеся боеприпасы
    Ombudsman Ağstafada hərbi sursatın partlaması ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətə çağırış edib
    Azerbaijani Ombudsman appeals to int'l community following explosion in Aghstafa
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