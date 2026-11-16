Омбудсмен призвала международное сообщество обратить внимание на минную угрозу в Азербайджане

Омбудсмен Сабина Алиева призвала международное сообщество обратить внимание на проблему мин и неразорвавшихся боеприпасов в Азербайджане.

Как передает Report со ссылкой на Аппарат омбудсмена, поводом для обращения стал взрыв неразорвавшегося боеприпаса в Агстафинском районе, в результате которого один человек погиб, а другой получил тяжелые ранения.

Отмечается, что мины и неразорвавшиеся боеприпасы остаются серьезной угрозой для жизни и здоровья людей, приводя к нарушениям прав человека, особенно права на жизнь.

"Это проблема не только угроза человеческой жизни, но и тяжелая экологическая катастрофа, нарушающая право на здоровую окружающую среду. Взрывы мин и боеприпасов, а также взрывчатые вещества, длительное время остающиеся под землей, вызывают химическое загрязнение. Этот процесс выводит из строя плодородный слой почвы и загрязняет подземные водоемы", - говорится в сообщении.

Омбудсмен призвала международное сообщество и профильные организации активизировать усилия по устранению этой проблемы, поддержке гуманитарного разминирования и обеспечению права людей на безопасную жизнь.