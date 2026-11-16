Милли Меджлис обсуждает бюджет на 2027 год в I чтении

Сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса на обсуждение вынесен бюджетный пакет на 2027 год, включая законопроект проект "О государственном бюджете на 2027 год".

Как сообщает Report ,бюджетные доходы на следующий год прогнозируются на уровне 39 млрд 254 млн манатов (из которых централизованные поступления составляют 38 млрд 518 млн 425 тыс. манатов, а местные доходы - 735 млн 575 тыс. манатов). Расходы прогнозируются на уровне 42 млрд 400 млн манатов (включая централизованные расходы в размере 41 млрд 664 млн 425 тыс. манатов, местные расходы в размере 735 млн 575 тыс. манатов).

Таким образом, дефицит государственного бюджета прогнозируется в размере 3 млрд 146 млн манатов, что превышает показатель предыдущего года на 1,7%.

Согласно прогнозам, в 2027 году доходы сводного бюджета Азербайджана составят 47 млрд 619,2 млн манатов, а расходы - 50 млрд 377,1 млн манатов, что соответственно на 5,9% и 3,1% больше, чем утвержденные прогнозы на 2026 год.

В результате дефицит сводного бюджета составит 2 млрд 757,9 млн манатов, что на 28,7% меньше в годовом сравнении.