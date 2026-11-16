Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Азербайджан и Аргентина обсудили двусторонние отношения

    Внешняя политика
    • 16 ноября, 2026
    • 11:14
    Азербайджан и Аргентина обсудили двусторонние отношения

    В рамках рабочего визита Генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева в Аргентину 14 ноября состоялась двусторонняя встреча с министром юстиции страны Хуаном Баутистой Махикесом.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

    В ходе встречи обсуждено дальнейшее развитие двусторонних отношений в сфере борьбы с преступностью, расширение сотрудничества в правовой сфере и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Азербайджан и Аргентина обсудили двусторонние отношения
    Азербайджан и Аргентина обсудили двусторонние отношения

    Азербайджано-аргентинские отношения Кямран Алиев Генеральная прокуратура Азербайджана
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