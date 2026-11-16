Азербайджан и Аргентина обсудили двусторонние отношения

В рамках рабочего визита Генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева в Аргентину 14 ноября состоялась двусторонняя встреча с министром юстиции страны Хуаном Баутистой Махикесом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

В ходе встречи обсуждено дальнейшее развитие двусторонних отношений в сфере борьбы с преступностью, расширение сотрудничества в правовой сфере и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.