Азербайджан и Аргентина обсудили двусторонние отношения
Внешняя политика
- 16 ноября, 2026
- 11:14
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В рамках рабочего визита Генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева в Аргентину 14 ноября состоялась двусторонняя встреча с министром юстиции страны Хуаном Баутистой Махикесом.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.
В ходе встречи обсуждено дальнейшее развитие двусторонних отношений в сфере борьбы с преступностью, расширение сотрудничества в правовой сфере и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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