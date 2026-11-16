В Польше задержаны 15 человек по подозрению в саботаже и диверсии

В Польше задержаны 15 человек, подозреваемых в саботаже, незаконном перемещении грузов или диверсии.

Как передает Report, об этом сообщают польские медиа.

Сообщается, что в операции под названием TOR приняли участие сотрудники правоохранительных органов, железнодорожной охраны и военных ведомств.

"Проведены 13 расследований, которые были расценены как саботаж. О происшествиях были проинформированы спецслужбы и прокуратура. На данный момент акты саботажа или отвлечения внимания подтверждены в четырех случаях. К ним относятся взрыв на путях в Мике, обрыв контактной сети и установка металлических элементов на путях в Голабе в Люблинской области", - сообщили в правоохранительных органах.

В ходе операции TOR, проведенной с начала года, также выявлены 18 преступлений и два правонарушения, не связанных с саботажем или диверсиями. По этим делам задержали 11 человек. Речь, в частности, идет о ложном сообщении о минировании на станции, переводе железнодорожной стрелки, фотографировании поездов, обстреле из пневматического оружия вагона пассажирского поезда и обнаружении на путях трех патронов калибра 7,62 мм.