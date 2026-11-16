Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    В Польше задержаны 15 человек по подозрению в саботаже и диверсии

    Другие страны
    • 16 ноября, 2026
    • 11:07
    В Польше задержаны 15 человек по подозрению в саботаже и диверсии

    В Польше задержаны 15 человек, подозреваемых в саботаже, незаконном перемещении грузов или диверсии.

    Как передает Report, об этом сообщают польские медиа.

    Сообщается, что в операции под названием TOR приняли участие сотрудники правоохранительных органов, железнодорожной охраны и военных ведомств.

    "Проведены 13 расследований, которые были расценены как саботаж. О происшествиях были проинформированы спецслужбы и прокуратура. На данный момент акты саботажа или отвлечения внимания подтверждены в четырех случаях. К ним относятся взрыв на путях в Мике, обрыв контактной сети и установка металлических элементов на путях в Голабе в Люблинской области", - сообщили в правоохранительных органах.

    В ходе операции TOR, проведенной с начала года, также выявлены 18 преступлений и два правонарушения, не связанных с саботажем или диверсиями. По этим делам задержали 11 человек. Речь, в частности, идет о ложном сообщении о минировании на станции, переводе железнодорожной стрелки, фотографировании поездов, обстреле из пневматического оружия вагона пассажирского поезда и обнаружении на путях трех патронов калибра 7,62 мм.

    Диверсия Польша
    Polşada təxribat və diversiya şübhəsi ilə 15 nəfər saxlanılıb
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    11:29
    В Азербайджане более 35% занятого населения приходится на аграрный сектор
    Социальная защита
    11:23
    Замминистра: ИИ изменит форму профессий
    ИКТ
    11:20
    Рашад Мустафаев: За 10 мес. в Азербайджане работой обеспечены более 164 тыс. человек
    Социальная защита
    11:17
    Расходы Счетной палаты увеличится на 24,6% в 2027г
    Финансы
    11:14
    Фото
    Азербайджан и Аргентина обсудили двусторонние отношения
    Внешняя политика
    11:13
    Цена на золото опустилась ниже $3 850 за тройскую унцию
    Финансы
    11:07
    В Польше задержаны 15 человек по подозрению в саботаже и диверсии
    Другие страны
    11:03
    Милли Меджлис обсуждает бюджет на 2027 год в I чтении
    Финансы
    11:02
    В Баку задержан водитель за автохулиганство
    Происшествия
    Лента новостей