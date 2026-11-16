В Баку задержан водитель за автохулиганство
Происшествия
- 16 ноября, 2026
- 11:02
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В Баку задержан водитель, занимавшийся автохулиганством.
Как сообщили Report в Управлении Государственной дорожной полиции города Баку, водитель транспортного средства марки "Тофаш" с государственным регистрационным знаком 10-GU-380 Ю.Мирзазаде был задержан за грубое нарушение правил дорожного движения, автохулиганство и создание реальной угрозы жизни и здоровью других участников дорожного движения.
В отношении задержанного составлен протокол и направлен в суд по подведомственности для рассмотрения.
По решению суда Ю.Мирзазаде подвергнут административному аресту с ограничением права управления транспортным средством сроком на 1 год.
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