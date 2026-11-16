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    Bakıda avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs edilib

    Hadisə
    • 16 noyabr, 2026
    • 10:54
    Bakıda avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs edilib

    Bakıda avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs edilib.

    Bu barədə "Report"a Bakı şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozaraq avtoxuliqanlıq edən, digər hərəkət iştirakçılarının həyat və sağlamlığına real təhlükə yaradan "Tofaş" markalı, 10-GU-380 dövlət qeydiyyat nişanlı nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü Ü.Mirzəzadə Bakı Şəhər BPİ DYP İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

    Sürücü barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddələrinə əsasən protokol tərtib edilərək baxılması üçün aidiyyəti üzrə məhkəməyə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə nəqliyyat vasitəsini idarəetmə hüququ 1 il müddətinə məhdudlaşdırılmaqla Ü.Mirzəzadə inzibati qaydada həbs edilib.

    Dövlət Yol Polisi (DYP) İnzibati Xətalar Məcəlləsi Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi (BDYPİ) Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi
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