О нас

Эрдоган: Турция пока не готова к вступлению Швеции в НАТО

Эрдоган: Турция пока не готова к вступлению Швеции в НАТО Турция сейчас не готова к вступлению Швеции в НАТО.
В регионе
19 мая 2023 г. 15:10
Эрдоган: Турция пока не готова к вступлению Швеции в НАТО

Турция сейчас не готова к вступлению Швеции в НАТО.

Как передает Report, об этом заявил телеканалу CNN президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Прямо сейчас мы не готовы к Швеции... Потому что страна НАТО должна занимать твердую позицию, когда речь идет о борьбе с терроризмом", - заявил он.

По словам Эрдогана, пока Стокгольм "продолжает позволять ответвлениям террористических группировок свободно ходить по Швеции, по улицам Стокгольма, мы не можем благосклонно относиться к членству Швеции в НАТО".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Türkiyə hələ İsveçin NATO-ya üzv olmasına hazır deyil”
Версия на английском языке Erdogan: Türkiye not yet ready for Sweden's NATO accession

Экслюзивные новости

Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
19 мая 2023 г. 14:02
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
18 мая 2023 г. 14:20
Названы сферы, интересующие нидерландские компании в Азербайджане
Названы сферы, интересующие нидерландские компании в Азербайджане
18 мая 2023 г. 13:56
Халил Сиссе: Благодарю президента Ильхама Алиева за инициативы в рамках председательства в ДН
Халил Сиссе: Благодарю президента Ильхама Алиева за инициативы в рамках председательства в ДН
18 мая 2023 г. 12:30
В Милли Меджлис поступил законопроект об исполнении госбюджета на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
В Милли Меджлис поступил законопроект об исполнении госбюджета на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
18 мая 2023 г. 11:45
Корейские компании хотят участвовать в аграрных проектах в Карабахе
ФотоКорейские компании хотят участвовать в аграрных проектах в Карабахе
17 мая 2023 г. 16:52
Молдова впервые за 30 лет увеличила военный бюджет с серьезным отрывом
Молдова впервые за 30 лет увеличила военный бюджет с серьезным отрывом
17 мая 2023 г. 16:04
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
17 мая 2023 г. 15:28
Орхан Мамедов: Активно работаем с ЦБ в связи с проблемами МСП с банками в регионах
Орхан Мамедов: Активно работаем с ЦБ в связи с проблемами МСП с банками в регионах
17 мая 2023 г. 14:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi