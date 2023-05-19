Эрдоган: Турция пока не готова к вступлению Швеции в НАТО

Турция сейчас не готова к вступлению Швеции в НАТО.

Турция сейчас не готова к вступлению Швеции в НАТО.

Как передает Report, об этом заявил телеканалу CNN президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Прямо сейчас мы не готовы к Швеции... Потому что страна НАТО должна занимать твердую позицию, когда речь идет о борьбе с терроризмом", - заявил он.

По словам Эрдогана, пока Стокгольм "продолжает позволять ответвлениям террористических группировок свободно ходить по Швеции, по улицам Стокгольма, мы не можем благосклонно относиться к членству Швеции в НАТО".