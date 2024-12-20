Эрдоган: Турция начала контакты с сирийской стороной для подготовки новой Конституции

Турция начала контакты с представителями новой администрации Сирии по вопросу подготовки Конституции страны.

Турция начала контакты с представителями новой администрации Сирии по вопросу подготовки Конституции страны.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Каира, где он принял участие в саммите "Исламской восьмерки" (D-8).

По его словам, в Сирии возникла новая картина, и тот факт, что бывший президент Башар Асад сейчас находится в России, свидетельствует о том, "насколько значимыми оказались произошедшие события".

"Наши братья и сестры в Сирии сами будут принимать решения о своем будущем. Мы постараемся помочь им в том, каким должно быть государственное устройство, передать им наш опыт <...>. Одним из важнейших шагов в восстановлении государства является подготовка конституции. По этой теме мы уже установили контакты с представителями новой сирийской администрации во главе с аль-Джулани", - сказал он.

Эрдоган сказал, что Анкара намерена активизировать торговые связи с Ираком и Сирией, что придаст новый импульс как Сирии, так и Турции.

Он сказал, что снятие эмбарго и ограничений, введенных в отношении Сирии из режима Асада, будет способствовать восстановлению страны. Турция также рассчитывает помочь Сирии решить проблемы в сфере энергетики.

Главы МИД и Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан и Ибрагим Калын в связи с этими вопросами проведут переговоры с властями Сирии.