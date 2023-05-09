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Эрдоган: Турция готова предоставить площадку для диалога по Судану

Эрдоган: Турция готова предоставить площадку для диалога по Судану Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел во вторник телефонный разговор с председателем Суверенного совета Судана (руководящий орган африканской страны) Абдель Фаттахом аль-Бурханом.
В регионе
9 мая 2023 г. 11:25
Эрдоган: Турция готова предоставить площадку для диалога по Судану

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел во вторник телефонный разговор с председателем Суверенного совета Судана (руководящий орган африканской страны) Абдель Фаттахом аль-Бурханом.

Как передает Report, об этом сообщает Anadolu.

В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили о том, что турецкий лидер выразил обеспокоенность в связи с продолжающимся кровопролитием и увеличением числа пострадавших в этой африканской стране.

Эрдоган выразил готовность турецкой стороны предоставить площадку для диалога по Судану в случае принятия конфликтующими сторонами решения о масштабных переговорах.

Глава Турции заверил, что Анкара в координации с ООН продолжит активные усилия по поставкам экстренной гуманитарной помощи народу Судана.

В ходе беседы затронуты также темы эвакуации турецких граждан из Судана и их безопасности.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Sudanın suverenlik şurasının sədri il danışıb, vasitəçilik təklif edib

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