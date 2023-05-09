Эрдоган: Турция готова предоставить площадку для диалога по Судану

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел во вторник телефонный разговор с председателем Суверенного совета Судана (руководящий орган африканской страны) Абдель Фаттахом аль-Бурханом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел во вторник телефонный разговор с председателем Суверенного совета Судана (руководящий орган африканской страны) Абдель Фаттахом аль-Бурханом.

Как передает Report, об этом сообщает Anadolu.

В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили о том, что турецкий лидер выразил обеспокоенность в связи с продолжающимся кровопролитием и увеличением числа пострадавших в этой африканской стране.

Эрдоган выразил готовность турецкой стороны предоставить площадку для диалога по Судану в случае принятия конфликтующими сторонами решения о масштабных переговорах.

Глава Турции заверил, что Анкара в координации с ООН продолжит активные усилия по поставкам экстренной гуманитарной помощи народу Судана.

В ходе беседы затронуты также темы эвакуации турецких граждан из Судана и их безопасности.