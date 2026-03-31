Эрдоган: Турция добьется новых достижений в сфере безопасности благодаря 5G
В регионе
- 31 марта, 2026
- 19:23
Турция добьется новых достижений и преимуществ в сфере безопасности благодаря 5G.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Благодаря 5G мы добьемся новых достижений и преимуществ в сфере безопасности", - сказал президент, добавив, что приоритет будет отдан умным сенсорам и роботизированным системам.
По его словам, новые технологии будут применяться во всех сферах.
5G ile güvenlik alanında da yeni kazanım ve avantajlar elde edeceğiz. pic.twitter.com/jCG9xlLcCP— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 31, 2026
