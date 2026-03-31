Ərdoğan: Türkiyə təhlükəsizlik sahəsində 5G ilə yeni nailiyyətlər əldə edəcək
Region
- 31 mart, 2026
- 19:16
Türkiyə təhlükəsizlik sahəsində 5G ilə yeni nailiyyətlər və üstünlüklər əldə edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib.
"5G ilə təhlükəsizlik sahəsində yeni nailiyyətlər və üstünlüklər əldə edəcəyik", - deyən Prezident əlavə edib ki, ağıllı sensorlar, robotlaşdırılmış sistemlərə üstünlük veriləcək.
Onun sözlərinə görə, yeni texnologiyalar bütün sahələrdə istifadə olunacaq.
5G ile güvenlik alanında da yeni kazanım ve avantajlar elde edeceğiz. pic.twitter.com/jCG9xlLcCP— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 31, 2026
