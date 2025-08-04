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Эрдоган совершит визит в Украину

Эрдоган совершит визит в Украину Украина готовится к визиту президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Это его первый визит в Украину с начала войны.
В регионе
4 августа 2025 г. 11:35
Эрдоган совершит визит в Украину

Украина готовится к визиту президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Это его первый визит в Украину с начала войны.

Как передает Report, об этом сказал посол Украины в Турции Нариман Джелял в интервью РБК-Украина.

Ключевой темой визита может стать ратификация соглашения о свободной торговле между странами.

По его словам, украинская сторона сейчас активно работает над организацией визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину. Личное приглашение Эрдогану передал президент Владимир Зеленский, и, как отметил дипломат, он сам подтвердил это приглашение во время недавней встречи с турецким лидером.

"Этот визит требует значительных усилий, поскольку существует немало вопросов, мешающих его реализации", - сказал Джелял.

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Версия на английском языке Erdogan to visit Ukraine
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Ukraynaya səfər edəcək

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