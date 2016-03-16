Эрдоган: Состояние семи пострадавших в теракте в Анкаре тяжелое

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Семь человек из 40 пострадавших в недавнем теракте в Анкаре находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления перед представителями регионального руководства.

"Мы потеряли 35 наших братьев. Говорят о 37 погибших, но их было 35. Давайте не будем путать - двое были террористами. Около 40 пострадавших находятся в больницах. Среди них семь человек в тяжелом состоянии", - заявил он.

Взрыв прогремел 13 марта на основной транспортной артерии столицы, бульваре имени Ататюрка, возле площади Кызылай и парка Гювен, где расположено около десятка автобусных остановок. Террористка-смертница Сехер Чагла Демир привела в действие взрывное устройство, установленное в автомобиле. С ней также был ее подельник. Погибли 35 человек, более 120 получили ранения.