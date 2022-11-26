Эрдоган: Серийное производство беспилотного истребителя будет запущено к концу 2023 года

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в провинцию Конья для участия в церемонии открытия ряда крупных инфраструктурных и оборонных объектов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в провинцию Конья для участия в церемонии открытия ряда крупных инфраструктурных и оборонных объектов.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", здесь президент Эрдоган выступил на расширенном заседании Партии справедливости и развития (ПСР).

Глава турецкого государства заявил, что из Черноморской пшеницы делается качественная мука, которая будет отправлена в бедные страны.

Президент коснулся темы крупнейших инфраструктурных проектов Турции. В частности, по поводу канала Стамбул Эрдоган сделал следующее заявление: "Как мы возвели мост Чанаккале 18 марта, так и построим Стамбульский канал".

"Серийное производство отечественного беспилотного истребителя "Кызылелма" будет запущено ближе к концу 2023 года", - сообщил президент Эрдоган.

По его словам, Турция всесторонне готова к зиме: "В то время, как европейские страны озабочены энергетическим кризисом, мы вступаем в зиму со спокойной душой".