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Эрдоган: Саммит НАТО пройдет в 2026 году в Анкаре

Эрдоган: Саммит НАТО пройдет в 2026 году в Анкаре Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что саммит НАТО в 2026 году будет организован в Анкаре.
В регионе
30 июня 2025 г. 21:18
Эрдоган: Саммит НАТО пройдет в 2026 году в Анкаре
Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что саммит НАТО в 2026 году будет организован в Анкаре.

Как передает Report, об этом он сообщил по итогам прошедшего в Анкаре заседания кабинета министров.

"На прошедшем в Гааге саммите НАТО было принято важное для нас решение, что в следующий раз он пройдет в нашей стране. Турция примет у себя в июле 2026 года саммит глав государств и правительств НАТО. Мы примем лидеров альянса в нашей столице, Анкаре. Мы подготовим почву для принятия очень важных решений", - сказал Эрдоган.

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Версия на азербайджанском языке NATO-nun 2026-cı ildə baş tutacaq sammiti Ankarada keçiriləcək

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