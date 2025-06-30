Эрдоган: Саммит НАТО пройдет в 2026 году в Анкаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что саммит НАТО в 2026 году будет организован в Анкаре.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что саммит НАТО в 2026 году будет организован в Анкаре.

Как передает Report, об этом он сообщил по итогам прошедшего в Анкаре заседания кабинета министров.

"На прошедшем в Гааге саммите НАТО было принято важное для нас решение, что в следующий раз он пройдет в нашей стране. Турция примет у себя в июле 2026 года саммит глав государств и правительств НАТО. Мы примем лидеров альянса в нашей столице, Анкаре. Мы подготовим почву для принятия очень важных решений", - сказал Эрдоган.