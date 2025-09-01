    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган

    Эрдоган рассчитывает в скором времени увидеть Путина в Турции

    В регионе
    • 01 сентября, 2025
    • 11:58
    Эрдоган рассчитывает в скором времени увидеть Путина в Турции

    Президент Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает в скором времени увидеть в Турции российского коллегу Владимира Путина.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, Эрдоган на встрече с Путиным на полях саммита ШОС в Китае напомнил о действующем приглашении Путину посетить Турцию с визитом. "Это остается в силе, и мы в скором времени желаем увидеть вас в нашей стране".

    По его словам российско-турецкие отношения развиваются, "не подвергаясь влияниям конъюнктурных проблем".

    Реджеп Тайип Эрдоган   Владимир Путин   ШОС   Китай   Турция   визит  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Ərdoğan tezliklə Putini Türkiyədə görməyə ümid edir
    Английская версия Английская версия
    Erdogan hopes to welcome Putin in Türkiye soon

    Последние новости

    13:12

    Вертолет пропал в Индонезии, на борту находились 8 человек

    Другие страны
    13:11

    Число жертв землетрясения в Афганистане достигло 800 человек - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    13:05

    Правительство Италии назвало необоснованной критику Франции о налоговой политике Рима

    Другие страны
    13:04
    Фото

    Азербайджанские паралимпийские стрелки завоевали 2 лицензии на чемпионат мира

    Индивидуальные
    13:02

    Эрдоган назвал переговоры в Стамбуле вкладом в урегулирование конфликта между РФ и Украиной

    Другие страны
    13:01

    Лидеры Азербайджана и Армении договорились продолжить контакты

    Внешняя политика
    12:52

    Эрдоган на встрече с Путиным выразил надежду на прочный мир между Азербайджаном и Арменией

    Внешняя политика
    12:49

    Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном

    Внешняя политика
    12:46

    Минсельхоз начинает прием заявок на конкурс по сельхозземелям в Ходжавенде, Ходжалы и Лачыне

    АПК
    Лента новостей