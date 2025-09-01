Эрдоган рассчитывает в скором времени увидеть Путина в Турции
- 01 сентября, 2025
- 11:58
Президент Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает в скором времени увидеть в Турции российского коллегу Владимира Путина.
Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, Эрдоган на встрече с Путиным на полях саммита ШОС в Китае напомнил о действующем приглашении Путину посетить Турцию с визитом. "Это остается в силе, и мы в скором времени желаем увидеть вас в нашей стране".
По его словам российско-турецкие отношения развиваются, "не подвергаясь влияниям конъюнктурных проблем".
