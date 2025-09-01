Эрдоган провел встречу с Пашиняном на саммите ШОС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели встречу в китайском Тяньдзине на полях саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Об этом Report сообщает со ссылкой на армянские СМИ.

Лидеры подчеркнули важность шагов, направленных на установление стабильности и мира в регионе.

Эрдоган и Пашинян также подчеркнули необходимость сохранения конструктивных подходов для создания атмосферы взаимного доверия и развития региональных коммуникаций.

Стороны договорились продолжить диалог.