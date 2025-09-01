    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган

    Эрдоган провел встречу с Пашиняном на саммите ШОС

    • 01 сентября, 2025
    • 09:09
    Эрдоган провел встречу с Пашиняном на саммите ШОС

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели встречу в китайском Тяньдзине на полях саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

     Об этом Report сообщает со ссылкой на армянские СМИ.

    Лидеры подчеркнули важность шагов, направленных на установление стабильности и мира в регионе.

    Эрдоган и Пашинян также подчеркнули необходимость сохранения конструктивных подходов для создания атмосферы взаимного доверия и развития региональных коммуникаций.

    Стороны договорились продолжить диалог.

