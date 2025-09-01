    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin

    Ərdoğan ŞƏT sammitində Paşinyanla görüşüb

    Region
    • 01 sentyabr, 2025
    • 09:11
    Ərdoğan ŞƏT sammitində Paşinyanla görüşüb

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan Çinin Tiencin şəhərində Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı (ŞƏT) sammiti çərçivəsində görüş keçiriblər.

     Bu barədə "Report" erməni KİV-lərinə istinadən xəbər verir.

    Liderlər regionda sabitlik və sülhün qurulmasına yönəlmiş addımların vacibliyini vurğulayıblar.

    Ərdoğan və Paşinyan, həmçinin qarşılıqlı etimad mühitinin yaradılması və regional kommunikasiyaların inkişafı üçün konstruktiv yanaşmaların qorunmasının vacibliyini qeyd ediblər.

    Tərəflər dialoqu davam etdirmək barədə razılığa gəliblər.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan   Paşinyan   Çin   Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Эрдоган провел встречу с Пашиняном на саммите ШОС
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Erdogan holds meeting with Pashinyan at SCO summit

    Son xəbərlər

    09:54

    FHN: Ötən həftə ərzində 672 yanğına çıxış olub, 5 nəfərin meyiti aşkarlanıb

    Hadisə
    09:53

    Əfqanıstanda zəlzələ qurbanlarının sayı 500-ə çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    09:51

    Ərdoğan Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh prosesinin gedişindən məmnunluq ifadə edib

    Xarici siyasət
    09:50

    Vəkilliyə qəbulla bağlı növbəti test imtahanına elektron müraciət başlayıb

    Hadisə
    09:48

    TAP ilə Azərbaycandan Avropaya qaz tədarükü sifarişlərinin həcmləri azalıb

    Energetika
    09:37

    Tiencində İlham Əliyevin Maldiv Prezidenti ilə görüşü olub

    Xarici siyasət
    09:25

    Tokayev ŞƏT-in su problemlərinin öyrənilməsi Mərkəzinin yaradılmasını təklif edib

    Digər ölkələr
    09:18

    Azərbaycan idmançılarının sentyabr ayına olan reytinq cədvəli açıqlanıb

    Fərdi
    09:11

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.09.2025)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti