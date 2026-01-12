Braziliya klubu "Qalatasaray"ın sabiq futbolçusunu transfer edib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Futbol
    • 12 yanvar, 2026
    • 14:20
    Braziliya klubu Qalatasarayın sabiq futbolçusunu transfer edib

    Braziliyanın "Qremio" klubu "Panatinaikos"un (Yunanıstan) futbolçusu Teteni heyətinə qatdığını rəsmən açıqlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, bir vaxtlar "Qalatasaray"ın da formasını geyinmiş 25 yaşlı braziliyalı vingerlə 4 illik müqavilə imzalanıb.

    Futbolçunun transferinin 6,2 milyon avroya başa gəldiyi bildirilib.

    Qeyd edək ki, "Qremio"nun yetirməsi olan Tete 2019-cu ildə 15 milyon avroya "Şaxtyor"a (Donetsk, Ukrayna) keçib. O, 2023-cü ilin yayında Türkiyə Superliqası klubuna cəlb olunmuşdu.

