Эрдоган призвал заменить полиэтиленовые пакеты авоськами из конопли

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о «войне», которую в стране объявили пакетам из пластика, и призвал наладить производство более экологически чистых пакетов и авосек из конопляной ткани.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом Эрдоган заявил, выступая на симпозиуме по проблемам местного самоуправления в Анкаре.

С 1 января этого года по решению правительства Турции пластиковые пакеты стали платными во всех торговых точках страны. Также реализуется проект «Ноль отходов» под патронатом супруги президента Эмине.

«Пластиковые пакеты не могут разложиться в земле за 500, 750 и 1 000 лет. Мы решительно объявляем им войну. Я помню, что мои родители делали сумки-авоськи. Их не выбрасывали после покупки, а мыли и использовали снова. Это дружба с землей. В моей родной провинции Ризе выращивали коноплю, из которой производили ткань для таких сумок», – заявил Эрдоган.

По его словам, «враги, которые прикидываются друзьями, убрали коноплю из моей страны».

«В Ризе сейчас конопля не производится. Теперь мы импортируем её, как и продукцию, которые можно произвести на основе конопли. Но теперь, надеюсь, в этой области наше министерство сельского хозяйства сделает шаги, чтобы вновь производить коноплю», – сказал турецкий лидер.

Отметим, что в будущем в Азербайджане предполагается уменьшить, а потом – и вовсе запретить использование пластиковых пакетов.