Эрдоган прибыл в Нью-Йорк для участия в ГА ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с визитом в США для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Как сообщает американское бюро Report, турецкий лидер посетил "Турецкий дом" в Нью-Йорке.

Эрдоган встретился и коротко пообщался с представителями турецкой общины, которые встретили его у здания.

Отметим, что "Неделя высокого уровня" сессии начнет свою работу 23 сентября. Традиционно, первым выступит президент Бразилии, затем слово будет передано американскому лидеру, как главе принимающей страны. Эрдоган выйдет на трибуну Генеральной Ассамблеи ООН четвертым.

В "Неделе высокого уровня", проводимой в этом году в 80-й раз, примут участие главы государств и правительств из 193 стран-членов ООН, а также министры иностранных дел некоторых стран. Ожидается, что мероприятие продлится до 30 сентября.