    Ərdoğan ABŞ-yə səfər edib

    Region
    • 21 sentyabr, 2025
    • 22:54
    Ərdoğan ABŞ-yə səfər edib

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ABŞ-yə səfər edib.

    "Report"un ABŞ bürosunun məlumatına görə, Ərdoğan BMT Baş Assambleyasının yüksək səviyyəli iclasında iştirak etmək üçün Nyu-Yorka gəlib.

    Dövlət başçısı şəhərdə fəaliyyət göstərən Türk Evini ziyarət edib. Binanın qarşısında təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Türk icmasının nümayəndələri prezidenti bayraqlarla qarşılayıblar. Ərdoğan onlarla həmsöhbət olub.

    Qeyd edək ki, dünya liderlərini bir araya gətirən "Yüksək Səviyyəli Həftə" sentyabrın 23-də işə başlayacaq. Ənənəyə uyğun olaraq, açılış nitqini Braziliya Prezidenti edəcək, sonra isə ABŞ Prezidenti çıxış edəcək. Ərdoğan dördüncü çıxışçı kimi BMT Baş Assambleyasının kürsüsünə çıxacaq.

    Bu il 80-ci dəfə keçirilən "Yüksək Səviyyəli Həftə"də BMT-yə üzv olan 193 ölkədən dövlət və hökumət başçıları, eləcə də bəzi ölkələrin xarici işlər nazirləri iştirak edəcək. Tədbirin sentyabrın 30-dək davam edəcəyi gözlənilir.

