Azərbaycanda keçən il övladlığa uşaq götürən subay şəxslərin sayı açıqlanıb
Sosial müdafiə
- 12 yanvar, 2026
- 12:22
2025-ci ildə Azərbaycanda 13 subay şəxs övladlığa uşaq götürüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin sədri Vüqar Behbudovun Dost tv-də çıxışı zamanı məlumat verilib.
Sədr xatırladıb ki, Azərbaycanda subay şəxslər də övladlığa uşaq götürə bilər:
"Bunun üçün müəyyən prosesdurlar var. Həm himayədar ailə, həm də övladlığa uşaq götürmə ilə bağlı elektron sistem var. Vətəndaş bu sistemə müraciət edir, daha sonra qiymətləndirmə başlayır. Onlar təlimlərə cəlb olunur və imtahan verirlər. Bütün tələblərə cavab verən şəxs bu hüquqa sahib olur".
Qeyd edək ki, 2024-cü ildə 9 subay övladlığa uşaq götürüb.
