İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Ötən il 133 şagirdin dərsə davamiyyəti bərpa olunub

    Sosial müdafiə
    • 12 yanvar, 2026
    • 12:10
    Ötən il 133 şagirdin dərsə davamiyyəti bərpa olunub

    2025-ci ildə Azərbaycanda 133 şagirdin dərsə davamiyyəti bərpa olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin sədri Vüqar Behbudov Dost tv-nin canlı efirində deyib.

    Onun sözlərinə görə, "təhsildə sosial iş" xidməti çərçivəsində 1 400 risk qrupunda olan uşaq qiymətləndirilib:

    "Onların təhsildən yayınmasının qarşısı alınıb, Bakıda və bölgələrdə ailələrlə birgə iş aparılıb. Ümumilikdə 1100 məktəbi əhatə etmişik".

    Vüqar Behbudov Sosial Xidmətlər Agentliyi təhsildə  sosial iş

    Son xəbərlər

    12:29

    Azərbaycan daha iki ölkədən bibər tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    12:27

    Azərbaycan bankları ESİ riskləri ilə bağlı təhlil və qiymətləndirmə aparacaq

    Maliyyə
    12:27

    Astana aeroportu altı reysin gecikməsi barədə xəbərdarlıq edib

    Region
    12:24
    Foto

    Məcnun Məmmədov İsraildə səfərdədir

    Maliyyə
    12:22

    Azərbaycanda keçən il övladlığa uşaq götürən subay şəxslərin sayı açıqlanıb

    Sosial müdafiə
    12:18

    Hesablama Palatası ARDNF-ə xərclər və investisiya siyasəti üzrə tövsiyələr verib

    Maliyyə
    12:16

    Ötən il Azərbaycanda neft hasilatının həcmi açıqlanıb

    Energetika
    12:10

    Ötən il 133 şagirdin dərsə davamiyyəti bərpa olunub

    Sosial müdafiə
    12:10
    Foto

    İlham Əliyevin sədrliyi ilə Bakı və Abşeronda su təchizatına dair Dövlət Proqramına həsr olunan müşavirə keçirilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti