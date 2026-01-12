Ötən il 133 şagirdin dərsə davamiyyəti bərpa olunub
Sosial müdafiə
- 12 yanvar, 2026
- 12:10
2025-ci ildə Azərbaycanda 133 şagirdin dərsə davamiyyəti bərpa olunub.
"Report" xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin sədri Vüqar Behbudov Dost tv-nin canlı efirində deyib.
Onun sözlərinə görə, "təhsildə sosial iş" xidməti çərçivəsində 1 400 risk qrupunda olan uşaq qiymətləndirilib:
"Onların təhsildən yayınmasının qarşısı alınıb, Bakıda və bölgələrdə ailələrlə birgə iş aparılıb. Ümumilikdə 1100 məktəbi əhatə etmişik".
