    Эрдоган почтил память героев Чанаккале в годовщину сражений

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал сообщение, посвященное годовщине Чанаккальских сражений.

    Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

    "В 111-ю годовщину сухопутных боев при Чанаккале с уважением вспоминаю всех наших героев, прежде всего Гази Мустафу Кемаля (Ататюрка - ред.), которые вели легендарную борьбу за нашу независимость и будущее, с милосердием поминаю наших шехидов и ушедших из жизни ветеранов", - говорится в публикации.

    Отмечается, что Чанаккальские сражения проходили в годы Первой мировой войны между Османской империей и державами Антанты. Союзники стремились захватить Стамбул и установить контроль над проливами, однако столкнулись с ожесточенным сопротивлением.

    Бои продолжались около восьми месяцев и сопровождались значительными потерями с обеих сторон. В итоге войска Антанты были вынуждены отступить, а сражение вошло в историю как символ победы и сопротивления османских войск. По оценкам, турецкая сторона потеряла более 250 тысяч человек, аналогичные потери понесли и союзники.

    Также отмечается, что в Чанаккальских боях участвовали и азербайджанцы, более трех тысяч из которых погибли.

    Ərdoğan Çanaqqala zəfəri ilə bağlı paylaşım edib

    Последние новости

    01:02

    Мухтар Бабаев провел встречу с министром Сербии в рамках RES 2026

    Экология
    00:47

    "Манчестер Сити" вышел в финал Кубка Англии

    Футбол
    00:19

    Трамп допустил продолжение переговоров с Ираном по телефону

    Другие страны
    00:00

    Прошло 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС - крупнейшей техногенной катастрофы XX века

    Другие страны
    23:48

    "Арсенал" вернул лидерство в Английской премьер-лиге

    Футбол
    23:38

    Арагчи: Мы не уверены в серьезном настрое США на диалог

    В регионе
    23:25

    Азербайджан и Казахстан обсудили возможности сотрудничества между НПО двух стран

    Внешняя политика
    23:10

    Трамп: США получили от Ирана новое предложение

    Другие страны
    22:58

    Мухтар Бабаев: Климатические риски в Центральной Азии усиливаются

    Экология
    Лента новостей