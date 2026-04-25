Ərdoğan Çanaqqala zəfəri ilə bağlı paylaşım edib

    Region
    • 25 aprel, 2026
    • 22:24
    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Çanaqqala döyüşlərinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib.

    "Report" xəbər verir ki, Ərdoğan bu barədə "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    "Çanaqqala quru döyüşlərinin 111-ci ildönümündə başda Qazi Mustafa Kamal (Atatürk – red.) olmaqla istiqlalımız və gələcəyimiz uğrunda dastan kimi mübarizə aparan bütün qəhrəmanlarımızı hörmətlə anır, şəhidlərimizi və əbədiyyətə qovuşan qazilərimizi rəhmətlə yad edirəm", - paylaşımda bildirilib.

    Xatırladaq ki, Çanaqqala döyüşü Birinci Dünya müharibəsi dövründə Osmanlı ilə Antanta dövlətləri arasında baş verib. İttifaq üzvləri Osmanlı dövlətinin paytaxtı İstanbulu alaraq boğazları idarə etmək hüququnu özlərində saxlamaq istəyiblər. Lakin onlar türk xalqının dəmir iradəsini sarsıda bilməyiblər. Səkkiz ay davam edən və böyük itkilərin qeydə alındığı döyüşlərdə məğlub olan ittifaq dövlətləri geri çəkilmək məcburiyyətində qalıblar. Bu döyüş məhv olmaq vəziyyətindəki ölkənin möhtəşəm qələbəsi kimi əfsanələşib və Çanaqqala zəfəri adı ilə tarixə düşüb. Türklər bu qanlı mübarizədə 250 mindən çox şəhid verib. Bir o qədər hərbçi itirən müttəfiq qüvvələr üçün isə bu döyüş hərbi fəlakət rəmzi kimi qiymətləndirilir.

    Çanaqqala zəfərinin əldə olunmasında azərbaycanlılar da yaxından iştirak ediblər və üç mindən çox soydaşımız şəhidlik zirvəsinə ucalıb.

    Çanaqqala Zəfəri Günü Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycanlılar Şəhidlər
    Эрдоган почтил память героев Чанаккале в годовщину сражений

    Son xəbərlər

    01:01

    Mali Silahlı Qüvvələri ordu mövqelərinə hücum edən 80 yaraqlını məhv edib

    Digər ölkələr
    00:41

    Azərbaycanla Serbiya arasında ikitərəfli əməkdaşlıq müzakirə edilib

    Ekologiya
    00:18

    SEPAH: İran Ordusu ABŞ və İsrailin istənilən hücumuna hazırdır

    Region
    00:00

    XX əsrin ən böyük texnogen fəlakəti - Çernobıl AES-də baş verən qəzadan 40 il ötür

    Digər ölkələr
    23:58

    Pakistan və İran Yaxın Şərqdə sülhün bərqərar olunması səylərini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    23:46

    Tramp: ABŞ İrandan yeni təklif alıb

    Digər ölkələr
    23:24

    Əraqçi: ABŞ-nin diplomatiyaya ciddi yanaşıb-yanaşmadığı aydın deyil

    Region
    23:17

    Azərbaycan və Qazaxıstan QHT-ləri arasında əməkdaşlıq imkanları və birgə layihələr müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    23:10

    Şahbaz Şərif və Məsud Pezeşkian regional məsələləri müzakirə ediblər

    Region
    Bütün Xəbər Lenti