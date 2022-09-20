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Эрдоган планирует посетить Израиль

Эрдоган планирует посетить Израиль Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил нескольким высокопоставленным представителям еврейской общины в США, что намерен посетить Израиль.
В регионе
20 сентября 2022 г. 15:49
Эрдоган планирует посетить Израиль

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил нескольким высокопоставленным представителям еврейской общины в США, что намерен посетить Израиль.

Как передает Report, об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на "Еврейское телеграфное агентство" (JTA).

О дате предполагаемого визита турецкого политика не сообщается.

В то же время ожидается, что премьер-министр Израиля Яир Лапид встретится с Эрдоганом во время Генеральной Ассамблеи ООН на этой неделе.

17 сентября Эрдоган заявил, что в "кратчайшие сроки" назначит нового посла страны в Израиле. За месяц до этого стороны восстановили дипломатические отношения.

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Версия на английском языке Erdogan plans to visit Israel

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