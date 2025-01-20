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Эрдоган планирует обсудить с Путиным вопрос обеспечения Словакии российским газом

Эрдоган планирует обсудить с Путиным вопрос обеспечения Словакии российским газом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает в течение текущей недели обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным перспективы поставок природного газа в Словакию.
В регионе
20 января 2025 г. 20:59
Эрдоган планирует обсудить с Путиным вопрос обеспечения Словакии российским газом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает в течение текущей недели обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным перспективы поставок природного газа в Словакию.

Как передает Report, об этом он заявил на пресс-конференции после переговоров с премьером Словакии Робертом Фицо.

"Что касается вопроса с природным газом, то с прекращением транзита через Украину Словакию отключили от газа. Мы обсудили этот вопрос, у нас есть газопровод "Турецкий поток". Давайте сделаем шаг и обсудим эту тему на уровне министров энергетики. Потребность Словакии в природном газе должна быть решена. Я предложил решить этот вопрос путем переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и господином Путиным", - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер выразил надежду, что уже на этой неделе сможет провести переговоры с заинтересованными сторонами.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Putinlə Slovakiyanın Rusiya qazı ilə təminatını müzakirə etməyi planlaşdırır

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