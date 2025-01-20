Эрдоган планирует обсудить с Путиным вопрос обеспечения Словакии российским газом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает в течение текущей недели обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным перспективы поставок природного газа в Словакию.
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"Что касается вопроса с природным газом, то с прекращением транзита через Украину Словакию отключили от газа. Мы обсудили этот вопрос, у нас есть газопровод "Турецкий поток". Давайте сделаем шаг и обсудим эту тему на уровне министров энергетики. Потребность Словакии в природном газе должна быть решена. Я предложил решить этот вопрос путем переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и господином Путиным", - сказал Эрдоган.
Турецкий лидер выразил надежду, что уже на этой неделе сможет провести переговоры с заинтересованными сторонами.