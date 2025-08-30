Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл с визитом в Китай для участия в саммите лидеров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Тяньцзине.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Haber Global.

Согласно информации, турецкий лидер 1 сентября выступит с речью на мероприятии.

Ожидается, что на полях саммита Эрдоган проведет встречи с главами ряда государств и правительств.