    • 30 августа, 2025
    • 23:19
    Эрдоган отбыл с визитом в Китай

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл с визитом в Китай для участия в саммите лидеров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Тяньцзине.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Haber Global.

    Согласно информации, турецкий лидер 1 сентября выступит с речью на мероприятии.

    Ожидается, что на полях саммита Эрдоган проведет встречи с главами ряда государств и правительств.

