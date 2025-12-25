Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Песков: Драфт мирного договора с Украиной анализируется

    Другие страны
    • 25 декабря, 2025
    • 15:01
    Песков: Драфт мирного договора с Украиной анализируется

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва анализирует драфт мирного договора с Украиной после прошедших в Майами переговоров.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

    "Переданный [спецпредставителем президента РФ Кириллом] Дмитриевым после встречи в Майами мирный план анализируется, дальнейшие шаги будут зависеть от решений [президента РФ Владимира] Путина", - сказал Песков.

