Песков: Драфт мирного договора с Украиной анализируется

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва анализирует драфт мирного договора с Украиной после прошедших в Майами переговоров.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

"Переданный [спецпредставителем президента РФ Кириллом] Дмитриевым после встречи в Майами мирный план анализируется, дальнейшие шаги будут зависеть от решений [президента РФ Владимира] Путина", - сказал Песков.