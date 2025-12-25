Песков: Драфт мирного договора с Украиной анализируется
Другие страны
- 25 декабря, 2025
- 15:01
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва анализирует драфт мирного договора с Украиной после прошедших в Майами переговоров.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
"Переданный [спецпредставителем президента РФ Кириллом] Дмитриевым после встречи в Майами мирный план анализируется, дальнейшие шаги будут зависеть от решений [президента РФ Владимира] Путина", - сказал Песков.
