    Peskov: Ukrayna ilə sülh müqaviləsinin ilkin variantı təhlil olunur

    • 25 dekabr, 2025
    • 15:18
    Peskov: Ukrayna ilə sülh müqaviləsinin ilkin variantı təhlil olunur
    Dmitri Peskov

    Moskva Mayamidə keçirilən danışıqlardan sonra Ukrayna ilə sülh müqaviləsinin ilkin variantını təhlil edir.

    "Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.

    "Mayamidəki görüşdən sonra Rusiya Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Kirill Dmitriyev tərəfindən təslim edilmiş sülh planı təhlil olunur, növbəti addımlar Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin qərarlarından asılı olacaq", - D.Peskov bildirib.

