В Азербайджане создадут информационный резерв по "Бизнес-демографии"

Государственный комитет по статистике Азербайджана создаст информационный резерв по "Бизнес-демографии".

Как сообщает Report, это отражено в "Государственной программе развития официальной статистики на 2026–2030 годы", утверждённой сегодня распоряжением президента Ильхама Алиева.

Создание системы охватит период 2027-2030гг. Ответственность за ее внедрение возложена на Государственный комитет по статистике в качестве основного исполнителя, при этом Министерство экономики выступит в роли вспомогательного исполнителя.

В рамках проекта будут разработаны технические требования и программное обеспечение информационного резерва. Целью является отслеживание динамики в сфере бизнес-демографии и расширение аналитических возможностей пользователей.