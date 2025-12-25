Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    В Азербайджане создадут информационный резерв по "Бизнес-демографии"

    Бизнес
    • 25 декабря, 2025
    • 15:23
    В Азербайджане создадут информационный резерв по Бизнес-демографии

    Государственный комитет по статистике Азербайджана создаст информационный резерв по "Бизнес-демографии".

    Как сообщает Report, это отражено в "Государственной программе развития официальной статистики на 2026–2030 годы", утверждённой сегодня распоряжением президента Ильхама Алиева.

    Создание системы охватит период 2027-2030гг. Ответственность за ее внедрение возложена на Государственный комитет по статистике в качестве основного исполнителя, при этом Министерство экономики выступит в роли вспомогательного исполнителя.

    В рамках проекта будут разработаны технические требования и программное обеспечение информационного резерва. Целью является отслеживание динамики в сфере бизнес-демографии и расширение аналитических возможностей пользователей.

    Azərbaycanda "Biznes demoqrafiyası"na dair informasiya ehtiyatı yaradılacaq

