В Азербайджане создадут информационный резерв по "Бизнес-демографии"
Бизнес
- 25 декабря, 2025
- 15:23
Государственный комитет по статистике Азербайджана создаст информационный резерв по "Бизнес-демографии".
Как сообщает Report, это отражено в "Государственной программе развития официальной статистики на 2026–2030 годы", утверждённой сегодня распоряжением президента Ильхама Алиева.
Создание системы охватит период 2027-2030гг. Ответственность за ее внедрение возложена на Государственный комитет по статистике в качестве основного исполнителя, при этом Министерство экономики выступит в роли вспомогательного исполнителя.
В рамках проекта будут разработаны технические требования и программное обеспечение информационного резерва. Целью является отслеживание динамики в сфере бизнес-демографии и расширение аналитических возможностей пользователей.
