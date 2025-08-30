    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Ərdoğan Çinə səfərə gedib

    Region
    • 30 avqust, 2025
    • 23:13
    Ərdoğan Çinə səfərə gedib

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına (ŞƏT) üzv ölkələrin liderlərinin sammitində iştirak etmək məqsədilə Çinin Tiencin şəhərinə səfərə gedib. 

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb. 

    O, Esenboğa hava limanından yola düşüb.

    R.T.Ərdoğan sentyabrın 1-də sammitdə çıxış edəcək. 

    Onun zirvə görüşü çərçivəsində dövlət və hökumər başçıları ilə görüşü gözlənilir. 

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan   Çin   səfər  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Эрдоган отбыл с визитом в Китай

    Son xəbərlər

    23:38

    "At gücü" - klassik avtomobillərin yürüşü və çövkən oyunu keçirilib

    Daxili siyasət
    23:34

    Rusiyanın Zaporojyeyə hücumunda ölənlərin sayı 34 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    23:18

    Cəlilabadda bıçaqlanan 46 yaşlı kişinin durumu açıqlanıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    23:13

    Ərdoğan Çinə səfərə gedib

    Region
    23:11

    "Araz-Naxçıvan" Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə qazanıb

    Futbol
    23:11

    İsrailin Qəzzada yaşayış binasını atəşə tutması nəticəsində 19 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    22:59

    Estoniya yaxın illərdə ÜDM-in 5 %-dən çoxunu müdafiəyə ayırmaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    22:41

    Avropa Şurasının baş katibi xəstəxanaya yerləşdirilib

    Digər ölkələr
    22:36

    KİV: Aİ qərarların qəbulunda yekdillik prinsipindən imtina etmək istəyir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti