Ərdoğan Çinə səfərə gedib
Region
- 30 avqust, 2025
- 23:13
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına (ŞƏT) üzv ölkələrin liderlərinin sammitində iştirak etmək məqsədilə Çinin Tiencin şəhərinə səfərə gedib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.
O, Esenboğa hava limanından yola düşüb.
R.T.Ərdoğan sentyabrın 1-də sammitdə çıxış edəcək.
Onun zirvə görüşü çərçivəsində dövlət və hökumər başçıları ilə görüşü gözlənilir.
